Fiança foi paga e indivíduo liberado

Na tarde deste domingo, dia 27, um homem, de 32 anos, foi detido em Siqueira Campos. De acordo com as informações exclusivas obtidas pela reportagem, o caso foi registrado, às 14h30m, durante a Operação Natal 2020.

O acusado foi flagrado pelos patrulheiros da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual siqueirense, com uma arma, após ter sido denunciado. Ele estava com o objeto no posto Cristo Rei II, na rodovia PR-092, enquanto dirigia um caminhão da empresa Brasul. Também foi indicado que o condutor estava viajando em direção ao posto da PRE.

Na abordagem, a pistola, da marca Imbel, calibre 380 e com 15 projeteis intactos (foto) foi localizada. Ele possuía registro da arma e também uma guia de tráfego, porém permitia apenas transportá-la para treinamento em estandes de tiro.

À vista disso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município.

O delegado Juliano Fonseca disse que o motorista pagou fiança e foi liberado.