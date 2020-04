PM apreende veículo com defensivos agrícolas em Japira

Motorista fugiu e abandonou todos os produtos

Em patrulhamento nesta semana pela Rua Eulália c. Oliveira, Conjunto Arco Íris, Policiais Militares viram um GM/Ipanema, de cor escura (foto) , vindo em direção da viatura, momento em que o condutor realizou um manobra com para entrar no Bairro 25, pela Rua Dona Nenzinha.

A equipe então retornou e foi ao encalço dos suspeitos, realizando patrulhamento por toda extensão da Rua Dona Nenzinha, não sendo localizado o veículo nem o motorista.

Voltando pela mesma via, foi encontrado o GM/Ipanema abandonado no pátio de uma empresa contendo vários galões de defensivos agrícolas (fungicidas, herbicidas e inseticidas) em seu interior, sendo apreendido e conduzido até a 3ª Cia PM e posteriormente até a Delegacia de Polícia Civil Ibaiti para as devidas providências.

▶ 01 veículo apreendido Gm/Ipanema

▶ 58 litros de óleo de soja marca Leve

08 litros de herbicida Flex, da marca Syngenta, n 08

10 litros Select

15 litros Agral, marca Syngenta,n 03

20 litros V46 prime,marca Nufarm, n 01

20 litros v 46 br, marca Nufarm,n 01

80 litros Zapp QL 620, marca Syngenta,n 04

20 litros de Zapp pro, marca Syngenta, n01

40 litros de Helmoxone, da marca helm, n02

20 litros de Assist ec, marca Basf,n 01.

Como o próprio nome diz, defensivos agrícolas servem para controlar ou acabar com diversos tipos de pragas que atacam a produção. Os herbicidas, inseticidas e fungicidas são os mais utilizados, porém, também existem os acaricidas, que combatem os ácaros, e os nematicidas, usados contra os nematoides.

Os herbicidas são utilizados no combate às plantas daninhas. É muito comum que ervas indesejadas cresçam em meio à plantação e acabem prejudicando o crescimento e o rendimento das culturas, além de também trazerem transtornos na colheita e na venda dos produtos, que podem perder a qualidade ao competir com outras plantas no mesmo território.

Os inseticidas são os responsáveis pelo controle dos insetos. Nem sempre este tipo de praga causa danos significativos à plantação ― em alguns casos, os insetos benéficos podem ser até mesmo utilizados para fazer o controle biológico de outras pragas na lavoura. Porém, é necessário acompanhar atentamente para ter a dimensão do impacto dos insetos na produção.

Os fungicidas são os que combatem a presença dos fungos na lavoura. Existem vários tipos de fungos e, geralmente, sua presença é diagnosticada quando as folhas, caules ou frutos apresentam manchas amareladas, brancas, marrons ou pretas. São prejudiciais às plantações porque afetam o desenvolvimento da produção e a qualidade do produto final. Porém, como ocorre com os insetos, alguns tipos de fungos também podem ser benéficos à lavoura, protegendo a plantação contra doenças. Por isso, é sempre importante avaliar cada situação com o suporte de um especialista.