PM busca ladrão e prende traficante em Ibaiti

Na Vila Boa Esperança

Os PMs em diligências nesta quinta-feira, dia 26, sobre um roubo ocorrido nesta semana, em patrulhamento pela Rua dos Bandeirantes (Vila Boa Esperança) , viram dois indivíduos em atitude suspeita.

Procedida a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém diante das características semelhantes com um dos autores do assalto, foram realizadas buscas na residência do rapaz (18 anos) e localizado um invólucro contendo 51 pedras de crack. Ele foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.