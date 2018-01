PM captura assaltantes em Santo Antônio após roubo em Abatiá

Ação rápida e eficiente da corporação

Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 22 , as equipes de Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um automóvel tomado de assalto e prenderam dois dos três autores do crime. O delito ocorreu durante a madrugada, por volta das 03h50m no centro de Abatiá.

Os marginais também são suspeitos de realizarem roubos em residências de Joaquim Távora e Quatiguá.

A vítima informou as equipes locais que o alarme de segurança de seu veículo – Hyundai / Veloster – havia sido acionado e ao sair de seu imóvel para verificar o motivo, três indivíduos, dois armados com revólveres e um com pistola, anunciaram o roubo.

O proprietário do automóvel entregou as chaves aos criminosos e eles fugiram sentido ao trevo da cidade, que liga o município de Abatiá às cidades de Ribeirão do Pinhal e de Santo Antônio da Platina.

Deste modo, foram repassadas as informações aos PMs dos municípios circunvizinhos, a fim de auxiliarem nas buscas . Com isso, a equipe de Rádio Patrulha de Santo Antônio da Platina deslocou-se sentido Abatiá e, próximo ao Colégio Agrícola, na PR-439, encontrou os bandidos vindo no sentido contrário. Assim, fez o retorno e iniciou o acompanhamento tático pela rodovia.

Chegando próximo ao Posto Platina – já em Santo Antônio da Platina – os criminosos entraram na Rua Dep. Lúcio Machado e em seguida na Rua Tiradentes, onde bateram contra um Fiat/Uno que estava estacionado. Dois indivíduos fugiram a pé, e um terceiro foi abordado ainda no interior do carro.



O elemento encontrado no carro – adolescente de apenas 12 anos – negou a participação no crime. Ao lado dele foi encontrado um simulacro de pistola, marca Taurus, modelo 24/7. Também foram encontrados, dentro do veículo, os seguintes itens: R$ 134,00, uma touca vermelha, uma touca Bala Clava na cor preta, um fardo de pão, documentos pessoais, um celular marca LG de cor dourado com carregador e uma chave de motocicleta da Honda.

Em continuação às diligências, encontraram mais um dos suspeitos (18 anos), o qual estava escondido no interior de uma residência em reforma. Ele confessou a participação e informou que era ele quem estava em posse do simulacro apreendido, e que seus comparsas seriam o menor (12 anos) e um rapaz morador do distrito platinense Monte Real. O terceiro elemento não foi encontrado.

Assim, os dois capturados e o veículo recuperado foram conduzidos à delegacia para as devidas providências.