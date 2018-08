PM com motos prende bandido hoje em Santo Antônio da Platina

No bairro Jardim Santa Cruz

A Equipe Rocam(Rondas Ostensivas com Motocicletas) composta pelos soldados Santão e Jacob, encontrou no início da madrugada desta terça-feira, dia 28, Thiago Saturnino de Lima (foto), já conhecido e com passagens por tráfico de drogas,entre outros crimes. Foi na Rua Santos Dumont, bairro Jardim Santa Cruz, em Santo Antônio da Platina.

Ao ser abordado, confessou ter comprado por 200 reais vários eletrônicos, como uma televisão de 42 polegadas e um tablet (foto).



Os objetos foram recuperados com ele, o qual na sequência foi encaminhado para a carceragem anexa à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Dessa vez, Saturnino está preso em flagrante por receptação.

O marginal está respondendo em prisão domiciliar, porém não estava respeitando o horário estipulado para estar em sua casa, descumprindo a medida judicial.