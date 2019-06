PM de Cambará apreende adolescente traficando

Na manhã desta terça-feira

Policiais Militares estavam em patrulhamento pelo Bairro São José,em torno de 10h30m desta terça-feira, dia 18,quando perceberam uma situação suspeita.Foi na esquina das ruas São Manoel e São Jorge, em Cambará.

Um adolescente, ao ver a equipe dispensou algo no chão.

Realizada a abordagem, no bolso de sua bermuda localizadas 12 buchas de maconha e no chão mais uma porção da mesma droga.

O menor (17 anos) foi apreendido e encaminhado para providências à Polícia Civil.