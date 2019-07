PM de Jacarezinho prende ladrão pelo cheiro

Indivíduo tentou fugir por uma mata

Policiais Militares receberam a informação que um determinado indivíduo, por volta das dez horas desta terça-feira, dia nove, estava furtando fios na Avenida da Cidadania, Bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

Ao chegarem ao local, o rapaz saiu correndo para uma mata, deixando os fios para trás.

A equipe do Canil/2º BPM foi acionada e as autoridades utilizaram a cachorra Beka (treinada para buscas de pessoas), que farejou e indicou a trajetória do ladrão, sendo ele encontrado na Rua Guioxim.

O marginal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.