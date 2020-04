PM de Ribeirão do Pinhal prende dupla que furtou veículo em Bandeirantes

O utilitário foi recuperado na manhã deste domingo

Um soldado da gloriosa Polícia Militar do Paraná, tida há décadas como a melhor do Brasil, deu mais uma demonstração da competência, causando orgulho em toda a corporação. Foi na manhã deste domingo, dia 19, ao desconfiar de que criminosos agiam em Ribeirão do Pinhal.

Ele estava saindo de serviço já se dirigindo à sua casa, quando viu uma Fiat Strada sendo empurrada por três elementos e mais um pretenso comparsa dirigindo.

O PM contatou os colegas de trabalho e retornou rapidamente com seu carro para investigar a situação e percebeu os quatro suspeitos saindo do meio de uma plantação de eucaliptos em direção da PR-436. Foi dada voz de abordagem para a quadrilha, quando um deles pegou uma faca de sua cintura, mas o profissional fez disparos sem atingir ninguém do bando.

Dois fugiram pelo interior da mata e a outra dupla se rendeu. Um outro soldado chegou ao local, perto do trevo com a PR-439 sentido Abatiá dando suporte.

Os bandidos confessaram que tinham o utilitário na noite de sábado, dia 18, em Bandeirantes, tendo escondido o veículo para buscar depois. Um é adolescente de Congonhinhas e o cúmplice adulto da cidade de Bandeirantes.

As providências foram tomadas e agora se busca a identificação e prisão do restante do bando.