PM de Wenceslau Braz recupera motocicleta

O veículo estava em uma estrada rural

A Rádio Patrulha recebeu informações por volta de 13h05m desta terça-feira, dia quatro, de que uma motocicleta estava abandonada numa estrada no Bairro Olho D’agua (zona rural), em Wenceslau Braz.

No local, foi encontrada uma motocicleta Honda CG cor prata, encostada no barranco, com o farol aberto e placa adulterada com fita isolante, constando DBO-1788 e sendo o original DPU-1736.

Não havia ninguém por perto, a Agência Local de Inteligência deu apoio para o encaminhamento até a delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos cabíveis.