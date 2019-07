PM detém autores de incêndio criminoso em Japira (vídeos)

Nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia primeiro, Policiais Militares realizavam diligências com a Agência Local de Inteligência, a fim de apurar denúncias referentes aos autores do incêndio criminoso no pátio do Destacamento Policial Militar de Japira, no último dia 22 de junho, que danificou diversos veículos apreendidos.

Por volta das 10h15m, os Policiais deslocaram-se até a Rua Presidente Wenceslau, na residência de um dos suspeitos. Em averiguação, o indivíduo de 24 anos, na presença de sua mãe, confessou o crime e indicou quem seria o comparsa, indivíduo já conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas.

No outro endereço, Rua Jersone Leite dos Santos, o menor (comparsa), foi encontrado e também confessou na participação no crime do incêndio e no seu quarto encontradas vinte e três unidades do entorpecente conhecido como ecstasy.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências.