PM detém homem que barbarizou com motocicleta em Jacarezinho

Regras de trânsito não foram respeitadas e população colocada em risco

Na noite de segunda-feira, dia seis, às 20h50m, uma Honda CG 150 Fan, azul, foi apreendida após o condutor ter sido visto empinando o veículo na avenida Brasil, em Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, ao receber ordem de abordagem, o piloto saiu em alta velocidade com a moto, sentido a rua Dom João VI, percorrendo toda Vila Alves. Posteriormente, retornou ao Centro pela contramão da direção pela Rua Coronel Figueiredo, cruzando toda a via, não respeitando a preferencial, colocando vários veículos e pedestres em risco, até o momento que adentrou a rua Dr. Heráclio Gomes.

Na sequência, dirigiu-se à Avenida Manoel Ribas, endereço de sua residência, onde foi possível efetuar sua abordagem com segurança. O condutor – identificado – não possui CNH e, além disso, ao consultar a motocicleta apresentava pendências administrativas.

A Honda foi encaminhada ao pátio do 2º BPM e o rapaz à 1º Cia da Polícia Militar para elaboração do boletim de ocorrência e do Termo Circunstanciado.