No final da noite de sexta-feira e tarde de domingo

Em Santo Antônio da Platina às 17h45m deste domingo, dia 17, na rua Coronel Capucho, no Jardim Santa Cruz, a PM patrulhava e abordou um indivíduo com o qual foi encontrada uma porção de maconha, no bolso da frente de sua bermuda.

Ele recebeu voz de detenção e foi encaminhado para elaboração do Termo Circunstanciado.