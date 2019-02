PM detém platinense com faca e mandado de prisão

No início da tarde desta terça-feira

PMs em patrulhamento pela Avenida Oliveira Motta em torno de 12h20m desta terça-feira, dia cinco, perceberam uma motocicleta em atitude suspeita. Ao abordá-la minutos depois na rua João Inácio Cyrino, no Jardim Ivone, fizeram revista pessoal no condutor e com ele encontrada em sua cintura uma faca.

Em consulta ao sistema verificou-se que a Honda/NX Falcon preta possui pendências administrativas, bem como havia um Mandado de Prisão pelo crime de porte de arma contra Carlos Alberto Castilho da Silva, o “Kaká”.

O veículo e a arma branca foram apreendidos e o rapaz conduzido à 38° Delegacia de Polícia Civil para serem adotados os procedimentos cabíveis ao fato.