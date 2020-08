PM detém suspeito de tráfico de drogas em Jaboti

Investigações continuam para apurar o caso

Na noite desta segunda-feira, dia 17, às 20h30m, um homem foi preso após ter sido encontrado com droga na rua Projetada, localizada no loteamento Florença, em Jaboti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, uma denúncia relatou que os indivíduos dentro do veículo VW/Voyage branco estavam traficando. No local, os policiais abordaram as três pessoas.

Ao realizarem buscas, encontraram uma porção de maconha, papéis de seda e dichavador. Um deles assumiu a propriedade da droga e afirmou ser apenas usuário. Foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.