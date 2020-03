PM encontra cocaína durante festa em Guapirama

Os envolvidos estão sendo identificados

Nesta sexta-feira, dia 13, a equipe da Agência Local de Inteligência do 2° Batalhão da Polícia Militar encontrou, por volta das 23h30m, cocaína numa festa que estava acontecendo no recinto Expoguapi, em Guapirama.

De acordo com as informações, visualizaram intensa movimentação nos banheiros químicos da festa, onde de imediato foi dado voz de abordagem aos indivíduos presentes, entretanto, saíram do local rapidamente e não conseguiram abordá-los.

Mesmo assim os agentes visualizaram quando alguns deles dispensaram 10 empendorf com cocaína.

O entorpecente foi entregue à Delegacia da Polícia Civil de Joaquim Távora.