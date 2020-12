Investigações continuam em andamento para averiguar melhor o caso

Na tarde desta sexta-feira, dia 16, às 16 horas, maconha foi apreendida em Ribeirão do Pinhal. De acordo com as informações, o caso foi registrado durante patrulha, quando as autoridades viram um VW/Gol, na esquina das ruas Antônio Domingues de Oliveira e João Rodrigues de Oliveira, fazendo a entrega de algo não identificado no momento.

O motorista não respeitou a abordagem, mas foi alcançado na PR-218. Dentro do automóvel havia quatro pessoas e uma delas com a droga À vista disso, deslocaram-se à vila Hermínia, com o intuito de localizar o autor da venda, entretanto, só o acharam na rua Paraná. Um celular e dinheiro foram apreendidos.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.