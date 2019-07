PM encontra mala com maconha, microscópio e pinças

Em Santo Antônio da Platina

No fim da tarde desta quarta-feira, dia três, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência onde havia uma motocicleta abandonada no final da Rua Frei Henrique, em Santo Antônio da Platina.

Os PMs entraram no matagal, onde encontraram uma mala de viagem em cujo interior havia diversos objetos utilizados em laboratório como pinças, microscópio e lentes avulsas além de outros objetos.

Em continuidade à varredura do terreno, foi encontrada uma sacola com 160 pinos, vazios, tipo Eppendorf para armazenamento de cocaína e em duas bolsas, cinco tabletes de maconha, que pesaram 1,595 kg e um bucha da mesma droga pesando sete gramas.

Também foi encontrado dois rolos de plástico filme, usados para embalar entorpecente e uma balança de precisão. Todos os objetos e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia Civil