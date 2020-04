PM encontra moto furtada em cafezal de Ribeirão do Pinhal

Ladrão ainda não foi localizado mas é conhecido

Uma motocicleta Honda/Titan preta, ano 2007, foi furtada na rua Paraná, localizada no centro de Ribeirão do Pinhal. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a vítima contou em depoimento que viu o criminoso saindo empurrando o seu veículo na via, pois ele estava sem a respectiva chave.

Vídeos de câmeras de segurança foram vistos, os quais identificaram um possível suspeito já conhecido no meio policial por essa prática no município. No momento, usava boné e uma camiseta escura com detalhes claros nos ombros e nas costas, tem estatura baixa e é magro. Entretanto, ainda não foi localizado e preso.

Após coleta de dados, foram iniciadas as buscas por diversos lugares onde costumam esconder motocicletas, produtos de furtos ou roubos. Às 00h20m, na plantação de café da Vila Domingues, que fica no terreno que tem entrada pela Rua Amélia Naufal, a Honda foi localizada escondida entre os pés de café (foto).

O veículo estava com ligação direta pelo miolo da chave, mas já foi recuperada, apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. As buscas pelo criminoso ainda não foram encerradas, continuam ativas.