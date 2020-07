PM encontra motocicleta furtada em Siqueira Campos

Investigações continuam para localizar ladrão

Uma motocicleta furtada foi localizada no fim de semana em frente da antiga estação ferroviária, na rodovia PR-272, em Siqueira Campos.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o veículo (foto) foi encontrado após uma denúncia. No local, também localizaram uma carteira de trabalho.

Tudo foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. As investigações continuam para encontrar o criminoso.