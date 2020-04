Foi preso em flagrante com um facão

Na tarde desta terça-feira, dia sete, às 16h30m, houve uma tentativa de feminicídio na rua Tiradentes, localizada na vila Toyoki em Wenceslau Braz.

De acordo com a polícia militar, após um denúncia, chegaram no endereço e o agressor estava ameaçando sua esposa de morte, com um facão.

Após ameaças, o criminoso foi imobilizado e preso.