Condenado por corrupção de menores e roubo

Na tarde desta terça-feira, dia 29, às 18h30m, um mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Carlópolis, foi executado num sítio no bairro Cachoeira em Ribeirão Claro.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, no local informado pelo documento, o acusado, de 28 anos, não acatou a abordagem, entretanto, mesmo assim, foi encontrado.

Ele foi encaminhado ao Delegacia de Polícia Civil local. No mandado constam os crimes de corrupção de menores (Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) e roubo (Art. 157 do Código Penal).