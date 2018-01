PM faz operação em Siqueira Campos e Wenceslau Braz

Ações foram apoiadas pela maioria da população



Policiais Militares em diversas viaturas , no feriado, nas cidades de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, promoveram a Operação Bloqueio, Arrastão e Fiscalização de Trânsito (fotos).

Foram abordados diversos veículo, e indivíduos suspeitos, com os seguintes resultados:

↘ 73 indivíduos suspeitos abordados;

↘ 17 veículo abordados;

↘ 01 homem maior preso (corrupção de menores, fornecer maconha para menores);

↘ 1,1 gr de maconha aprendida;

↘ 01 homem maior preso (perturbação do sossego, por som alto no veículo);

↘ 01 conjunto de som automotivo apreendido;

↘ 03 veículos recolhidos ao pátio;

↘ 02 testes do etilômetro realizados em condutores;

↘ 02 condutores notificados pelo art. 165, valor considerado inferior à 0,30 MG/L.