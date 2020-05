PM faz primeiro atendimento a menino que caiu de árvore

Garoto de nove anos chorava muito mas foi tranquilizado

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas) da Polícia Militar, por volta das 14h30m desta quarta-feira, dia seis, em patrulhamento pela rua José Lavorato, em Santo Antônio da Platina, viu quando um menino, que estava brincando em cima de uma árvore, desequilibrou-se e caiu ao chão.

Os PMs realizaram atendimento preliminar de primeiros socorros e imediatamente solicitaram a equipe do Corpo de Bombeiros.

O garoto estava nervoso, chorando, sendo que a todo momento Jacob e Viana o tranquilizava.

A mãe compareceu ao local e informada do fato, ficou aguardando com a equipe a chegada do Corpo de Bombeiros que confirmou a lesão no punho e o encaminhou ao Pronto Socorro.

O piá passa bem, e está sendo avaliado por um médico ortopedista da necessidade de cirurgia.

O comandante da 4ª Companhia, capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, enalteceu a dupla, ” são soldados que dignificam a farda e orgulham a toda a corporação”, assinalou.