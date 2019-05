PM festeja dia do Patrono e 66 anos do 2º BPM (vídeo)

E faz homenagens

Aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 20, no auditório do SENAC(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Jacarezinho, a cerimônia em comemoração ao dia do Patrono da Polícia Militar do Paraná, Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento.

Na oportunidade, foi festejado também o aniversário do 2º Batalhão, o qual completou recentemente 66 anos de existência.

O evento foi presidido pelo Comandante da Unidade, Tenente-Coronel, José Luiz de Oliveira, e prestigiado pelos colegas junto aos seus familiares, bem como por várias autoridades e convidados do Norte Pioneiro.

Em seguida, foi realizada a entrega da “Medalha Policial Militar” de prata e bronze, cujo objetivo é homenagear aqueles que prestam excepcionais serviços à sociedade há 20 e 10 anos, respectivamente.

Ainda na cerimônia, o soldado Ricardo Zerger, recebeu elogio individual do Comandante, assim como o Fábio Aparecido da Silva, o qual é o Policial Militar destaque do mês.

Para prestigiar a ocasião, a Escolinha de Karatê do batalhão realizou uma apresentação.

CORONEL SARMENTO – Joaquim Antônio de Moraes Sarmento foi reconhecido patrono da Polícia Militar do Paraná por dedicação à corporação e pela luta na “Campanha do Contestado”, em 1912. Nasceu no dia 17 de maio de 1882 e ingressou na Polícia Militar em 1907. Participou de todas as operações revolucionárias travadas pela corporação entre 1912 e 1926, comandando a tropa paranaense na “Revolução de 1924”. O Coronel Sarmento foi para a reserva em 1926, retomando à ativa em 1929, pelo período de um ano, sendo definitivamente reformado em 1930. Sarmento faleceu no dia 21 de Abril de 1934, dia de Tiradentes, patrono das polícias do Brasil.