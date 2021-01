Um adolescente de 20 e outro de 16 perto de escola

Após solicitação na manhã desta quinta-feira dia 7, a PM verificou que um menor de cabelo pintado de amarelo traficava na Rua Presidente Juscelino Kubitschek. O adolescente de 16 anos estava com um outro rapaz (20 anos) que ao visualizar a viatura jogou algo numa valeta que dá acesso ao terreno da Escola Municipal João de Aguiar.

Ao verificar o que ele havia jogado, tratava-se de uma bucha de maconha. Como a denúncia de tráfico recaía sobre o menor e que ele esconde os entorpecentes no terreno da escola, acionou-se o Canil com os cães Thor e Drack Os animais vasculharam o terreno e acharam um invólucro de embalagem contendo nove pedras de crack.

Diante dos fatos os dois foram conduzidos a 12ª SDP com os entorpecentes e o celular do menor para as devidas providências.