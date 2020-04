PM flagra negligência diante da pandemia em Abatiá

Fiscalizações estão ativas em toda a cidade

Na tarde deste sábado, dia quatro, às 13h, foi realizada patrulha por diversos estabelecimentos comerciais em Abatiá. O objetivo era verificar as condutas dos clientes e empresários acerca da pandemia (Covid-19).

De acordo com as informações, a conclusão foi que ainda havia muita negligência nessa área. Em alguns bares era comum pessoas consumindo produtos alimentícios, bem como tinha indivíduos que continuavam causando aglomerações, mesmo com as indicações de distanciamento pessoal.

Essa situação foi recorrente em vários lugares além de bares, tais como os supermercados. À vista disso, tanto os proprietários quanto os clientes foram orientados, a fim de reforçar as medidas de prevenção e orientações pertinentes.