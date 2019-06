PM impede feminicídio em Ibaiti

Elemento ameaçava a ex-mulher de morte

Policiais Militares foram informados sobre um homem, que teria se deslocado até a Escola Antônio Martins de Melo, em Ibaiti, por volta de 21 horas, armado com uma faca, com a finalidade de matar sua ex-mulher. A vítima trabalha no estabelecimento de ensino.

Ele foi abordado pela equipe, sendo encontrada com ele a referida arma branca (foto) .

O indivíduo foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil local.