PM localiza moto furtada escondida em milharal platinense

Criminoso ainda não foi localizado

Na tarde de sábado, dia 16, às 14h20m, uma motocicleta XRE 190 foi encontrada escondida num milharal próximo à fazenda Regina Helena, localizada em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o veículo havia sido furtado na última quinta-feira, dia 14. À vista disso, a vítima foi levada ao endereço e, com a chave reserva, provou que a motocicleta era de sua propriedade.

A moto já foi encaminhada à 38ª Delegacia de Polícia Civil local, entretanto, as investigações continuam para encontrar o criminoso.