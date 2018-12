PM platinense apreende menino de 16 anos que agiu em Pinhal e Jundiaí do Sul

Os comparsas conseguiram fugir

Nesta ultima segunda-feira, dia 17, às 21h30m quatro marginais encapuzados, um deles armado de revólver, invadiram um bar localizado na Rua H, saída para Nova Fátima, Vila Cunha, em Ribeirão do Pinhal,onde subtraíram os aparelhos celulares dos clientes, R$ 800,00 do caixa do estabelecimento e fugiram com o carro de um dos clientes, uma Parati (foto).

Ainda antes da fuga, o criminoso que estava armado realizou um disparo dentro do estabelecimento, na sequência, o bando foi para cidade vizinha, Jundiaí do Sul, onde realizou outro roubo a um estabelecimento levando R$1.100,00, fugindo sentido Santo Antônio da Platina.

Em buscas os Policiais Militares localizaram o carro roubado abandonado próximo à torre da Embratel, área rural platinense, perto da PR-439. As buscas continuaram, até que a equipe localizou os quatro indivíduos em duas motocicletas saindo da mata; foi realizado acompanhamento e em dado momento um dos garupas saltou da moto, sendo abordado.Era um adolescente.

Com ele, foi encontrada a chave do veículo roubado em Ribeirão Pinhal, utilizado na fuga dos marginais. O menor confessou ter participado dos dois roubos mencionados O indivíduo de 16 anos foi encaminhado para providências.