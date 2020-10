PM platinense apreende três motos irregulares e um condutor com droga

Dois inconsequentes fugiram colocando em risco as vidas de várias pessoas

A Rocam (Rondas Ostensivas com Motocicletas) patrulhava no final da tarde de domingo, dia 25, na Vila Ribeiro e, na rua Antônio Castro Vilas Boas, flagrou um rapaz empinando uma Honda CG 160 Fan, outro uma Honda CG 125 Fan, com irregularidades e o condutor sem habilitação e ainda um terceiro também inabilitado com a CG 160 Titan de cor preta.

Essa última foi liberada para um condutor com CNH e as duas motocicletas recolhidas ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar, sendo emitidas as multas, em Santo Antônio da Platina.

A equipe ainda estava concluindo a parte burocrática da apreensão no início da noite quando ouviu três motociclistas em alta velocidade, na rua Rui Barbosa, e foram atrás na captura. Só que o trio tentou fugir pela avenida Frei Guilherme, ultrapassando veículos de forma irresponsável e temerária inclusive pelo acostamento da BR-153.

No trevo da rodovia, abordaram um dos condutores e sua passageira sem carteiras de habilitação. O jovem ainda estava com uma porção de maconha. Comunicada a rádio-patrulha, os colegas informaram que os mesmos elementos estavam empinando os veículos na avenida Palma Rennó.

O casal foi encaminhado para lavratura do Termo Circunstanciado por drogas para consumo e a Yamaha Fazer 250 retida no pátio, além de realizadas as notificações.