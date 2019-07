PM platinense evita feminicídio hoje de madrugada

Numa casa da rua 13 de Maio

A equipe realizava patrulhamento pela área central da cidade, na rua 13 de Maio, centro, quando foi abordada por um rapaz pedindo socorro em torno das 2h20m da madrugada deste sábado, dia 13. O padrasto dele estava tentando matar sua mãe.

Os PMs entraram na residência informada onde estava ocorrendo o fato e se depararam com a mulher jogada ao chão e o indivíduo sentado ao sofá sendo contido por familiares. A vítima, muito nervosa, relatou ter iniciado a briga com devido ao carro do casal. Segundo ela, o marido lhe enforcou e dar socos em sua cabeça. Ao ver a agressão, o filho dela deu marteladas na cabeça do indivíduo.

Ferido, então soltou a convivente e começou a ameaçar o enteado dizendo que iria matá-lo, e que iria pegar uma arma no quarto para cometer o desatino Neste momento, a companheira entrou em luta corporal para impedir que chegasse até o revólver, sendo esse o momento da chegada da PM.

Desesperada, indicou onde a arma estava escondida dentro do guarda-roupas, um revólver calibre 38 de cor preta (foto). Encontrava-se desmuniciado, sendo que posteriormente o homem confessou que escondia as munições em cima do mesmo guarda-roupas. Havia dez munições , oito intactas e duas deflagradas.

Realizada a apreensão, foram todos conduzidos a 38ª Delegacia de Polícia Civil para realização das providências cabíveis.