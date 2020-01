PM platinense evita furto de motocicleta no centro

No centro de Santo Antônio da Platina

Dois indivíduos suspeitos às 17h30m desta quarta-feira, dia 15, sentados na praça da igreja Matriz, na Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, no centro platinense, chamaram a atenção da PM.

Os dois em seguida mexeram numa moto e, ao verem a viatura, sentaram no banco novamente. Assim, a equipe foi fazer a abordagem, sendo que um deles arremessou um objeto no canteiro e tentou sair do local, sendo contido.

No chão, uma chave mixa (foto). Trata-se de um instrumento utilizado para dar acesso a vários objetos com tranca, muito utilizado para a prática de infrações penais.

Os indivíduos de 19 e 28 anos foram encaminhados à sede da 4ª Cia, para confecção do boletim de ocorrência, onde foram identificados e posteriormente entregues na 38ª Delegacia de Polícia Civil para a autoridade competente.

