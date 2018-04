PM platinense recupera moto usada em assalto por bandidos

Dupla de marginais conseguiu fugir

Dois marginais armados invadiram e roubaram o Auto Posto Chapadão do Norte (Rede Juninho), em torno das 23 horas desta sexta-feira, dia 13, no KM 47,5 da rodovia BR-153, em Santo Antônio da Platina.Eles levaram cerca de R$ 3.900,00 em dinheiro do caixa e guloseimas.

Estavam numa motocicleta (Honda/CG 160 Fan/placas BAF 9039/SAP), com roupa de ninja e capacetes, e fugiram sem machucar ninguém.

A Polícia Militar obteve detalhes da escapada e foi até uma propriedade rural perto do distrito Conselheiro Zacarias, onde recuperou a moto usada no assalto e que havia roubada do funcionário de uma lanchonete platinense na noite de quinta-feira. Também foram apreendidas outras duas motocicletas, e peças de uma caminhonete provavelmente furtadas em Joaquim Távora.

Uma moça foi detida, mas a dupla de bandidos ainda está solta.