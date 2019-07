PM platinense resgata dentro de represa motoneta roubada da prefeitura

Parcialmente danificada

Às 17h07 deste sábado, dia 13, após ligação via 190 um solicitante relatou que estava pegando água com o caminhão pipa na represa, pois é do corpo da Defesa Civil, quando identificou uma Honda/Biz 125 dentro da represa. Foi na estrada rural da Jacutinga.

A equipe deslocou-se até o local,onde constatou que a motoneta estava na represa submersa sua parte traseira, ficando amostra apenas a parte da frente beirando o barranco.

Acionado o guincho e retirada a moto da água, averiguada a situação.

A placa confirmou que o veículo tinha sido roubado do pátio do barracão da prefeitura no último dia sete. Encaminhada atá a 38° delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis.

