PM prende assaltante de farmácia em Ibaiti

Ele desejava pagar dívida com o tráfico

Na madrugada desta quinta-feira, dia 27, por volta das quatro horas, um homem de 25 anos, que havia assaltado uma farmácia localizada na rua Paraná de Ibaiti, foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com a vítima, atendente do estabelecimento, ele chegou ao local usando uma blusa moletom cinza e boné preto, além de se dizer armado, com uma das mãos sempre embaixo da roupa. Após anunciar o crime, roubou o dinheiro do caixa e fugiu.

Entretanto, as equipes da Polícia Militar conseguiram o localizar durante patrulha na rua Mário Souza Pina, devido às características passadas. Confirmaram também que o elemento já têm passagens por tráfico e consumo de drogas.

O jovem confessou e acrescentou que o dinheiro do assalto era para pagar uma dívida de R$ 5 mil com o tráfico. Em busca pessoal, encontraram com ele R$ 252,00 (dos R$ 500,00 roubados) e uma faca.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.