Homicida responderá também por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Nesta terça-feira, dia cinco, por volta das 15 horas, a Polícia Militar prendeu um homicida em Ibaiti.

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizava patrulhamento pela Rua Senador Arthur Santos, quando percebeu um Fiat Pálio, de cor azul na direção oposta.

A equipe sabia que o autor de um homicídio do policial Civil Marcos Terra Santana (fotos abaixo), no último dia 25 (Natal) poderia estar utilizando veículo semelhante.

Assim, realizado acompanhamento e em abordagem, constatou que o condutor se tratava da pessoa em questão com mais um indivíduo. Ao descer do carro, foi visualizado sobre o banco do motorista um revólver Taurus calibre 0.38 carregado com cinco munições intactas e em busca pessoal nele encontrada mais sete munições do mesmo calibre, uma quantia em dinheiro e uma porção de maconha (fotos).

Ainda foram feitas buscas domiciliares, com os animais treinados do Canil e Agência Local de Inteligência, no entanto nada de ilícito foi encontrado, sendo ambos encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram submetidos a busca pessoal minuciosa. Com o passageiro havia 30 porções de cocaína e com o homicida, alguns comprimidos de ecstasy.

Dessa forma, o veículo foi apreendido por pendências administrativas, o condutor preso e além do crime de homicídio, responderá por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e dirigir sem possuir CNH, já o passageiro por tráfico de drogas.

Marcos Terra Santana, de 59 anos, teve desentendimento com o desafeto que foi até sua residência na avenida Tertuliano de Moura Bueno, no bairro Oscar Negrão. O assassino ainda passou com seu carro sobre o corpo da vítima, arrastando-0 por cerca de oito metros.

Marquinhos também trabalhou na delegacia de Tomazina.