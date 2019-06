PM prende assassino hoje em Jacarezinho (vídeo)

Estava escondido na casa da mãe de um detento

Por volta das nove horas desta terça-feira, da 25, Policiais Militares realizaram a prisão do indivíduo (29 anos) acusado de matar um cidadão (45 anos), na noite desta quarta, dia 24, na Rua Camilo Nunes, Bairro Aeroporto, durante uma briga envolvendo cinco pessoas.

Com base em denúncias anônimas, o autor dos disparos foi encontrado na residência de uma mulher (mãe de um detento), localizada na Rua Antônio Galerani, Jardim Castro, a qual estava dando guarida ao marginal, o qual já tinha sido preso em 2009 por tráfico de drogas; em 2011 e 2013 por violência doméstica.

Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local. Os Policiais Militares estão à procura da arma de fogo usada no crime.

Sobre homicídio – O crime ocorreu no início da noite, quando dois indivíduos (20 e 41 anos) se envolveram numa briga que se estendeu aos familiares da ambas as partes.

Durante o fato, o indivíduo de 41 anos desferiu facadas no abdômen e rosto do outro (20 anos); os dois irmãos do autor da facadas, (45 e 43 anos), entraram para separar a briga. Neste ínterim, o primo (29 anos) do esfaqueado chegou também ao local, armado (revólver), e realizou seis disparos contra os dois irmãos do autor da facada.

O indivíduo (45 anos) foi alvejado no tórax, vindo a óbito no local. O irmão dele (43 anos) foi atingido no pescoço, braço esquerdo e ombro direito, sendo socorrido e levado para Santa Casa de Jacarezinho.

O jovem de 20 anos que sofreu as facadas também foi encaminhado.

O homem de 41 anos (autor das facadas) ainda se encontra foragido.