PM prende bando de contrabandistas em Joaquim Távora

Também foi apreendida uma pistola

A Polícia Militar descobriu que marginais estavam descarregando uma carreta de cigarros na zona rural de Joaquim Távora, em torno das 17 horas desta terça-feira, dia dois, na estrada de terra sentido Joá/ Bairro Antena.

Logo que a viatura chegou ao local, alguns indivíduos correram para os fundos da casa, não sendo possível a abordagem dessas pessoas, mas três homens e uma mulher que estava no interior da residência foram flagrados.

Havia grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, em dois cômodos da residência e mais dois veículos também carregados de cigarros sendo eles uma camionete VW Amarok, emplacamento de Jundiaí (SP) e um furgão Fiat/Fiorino com placas de Joaquim Távora.

Questionados , deram justificativas diferentes para estarem na casa, alugada para uma pessoa de Santo Antônio da Platina há aproximadamente uma semana. Chegaram o apoio das cidades de Guapirama e Quatiguá, e ao averiguar os veículos foi encontrado no porta luvas da GM/Montana, uma pistola .380 marca MXIK, com 14 munições intactas, possivelmente de propriedade de um dos indivíduos que correu para a mata no momento da abordagem.

Uma mulher e dois homens foram presos, sendo toda a carga de cigarros que estava na residência colocada novamente na carreta Volvo cavalo e carreta , totalizando 379 caixas fechadas de cigarro sendo (321 marca Eight, 52 Palermo e seis Rodeio), quanto a Amarok e Fiorino não foi possível a contagem tendo em vista que estavam totalmente carregadas.

Os indivíduos envolvidos juntamente com os veículos e objetos, foram encaminhados ao 3° Pelotão da PM de Joaquim Távora para a confecção do Boletim de Ocorrência e após levados a sede da Polícia Federal de Londrina.

Resultados:

03 indivíduos presos (01 mulher adulta e 02 homens adultos;

01 veículo Chevrolet Montana Apreendido (carregado com 11 caixas e 75 pacotes de cigarros) encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Londrina;

01 Caminhão Volvo com reboque ATQ-7611 apreendido no pátio do 2° BPM;

01 veículo Fiat Fiorino a apreendido no pátio do 2° BPM;

01 Motocicleta Honda CG125 apreendida no pátio do 3° PEL;

01 caminhonete Amarok apreendido no pátio do 2° BPM;

379 caixas de cigarro apreendidas, além de da carga da Fiat/Fiorino (carregada) e a carga da VW/Amarok (carregada);

01 Pistola alimentada com 14 munições intactas apreendida.