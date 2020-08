PM prende casal com arma de fogo em Cambará

Denúncias informaram o caso e o flagrante foi efetivado

Na tarde de quinta-feira, dia seis, às 13h40m, um casal (homem de 32 e moça de 27 anos) foi preso na rua Santa Mônica, em Cambará, após ter sido encontrado com arma de fogo ilegal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão foi possível após denúncias anônimas feitas à Rádio Patrulha, segundo às informações passadas, houve disparo numa vida pública.

Em diligência pelo bairro, a PM viu um automóvel GM/Monza, de cor preta. Na abordagem, o condutor estava com R$ 514,00 e 26 munição de revólver calibre 22 dentro do bolso de seu shorts. Com a companheira, também dentro da bermuda,, um revólver calibre 22 da marca Taurus, com numeração suprimida.

Ela alegou que apenas guardava a arma para o namorado. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão aos envolvidos, os quais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.