PM prende casal com cocaína e quatro quilos de maconha

Na manhã desta quarta-feira

A Polícia Militar prendeu um casal com drogas em Jacarezinho, após operação conjunta com colegas platinenses da corporação.

A Agência de Inteligência recebeu a informação de que uma mulher morena de Santo Antônio da Platina num Palio, de cor prata,levaria entorpecentes para Avaré (SP).

Alguns pontos de observação no município e em Jacarezinho foram instalados quando por volta das dez horas descobriram que um carro com as características dos suspeitos se dirigia a Jacarezinho.Assim, montou-se um bloqueio nas proximidades da entrada da Vila Rural e o veículo foi abordado.



Após buscas, foi localizada uma mochila de cor rosa, em cujo interior havia seis tabletes de maconha ( 4,070 kg) e mais cinco porções de cocaína que pesaram 33 gramas.

O rapaz de 19 anos confessou ter pago R$ 1.500,00 pela maconha e mil reais pela cocaína e que venderia em Avaré.Também havia quatro celulares.

Somente o jovem e a acompanhante de 34 anos foram encarcerados, mas também estavam no Palio uma moça, amiga da traficante e duas pré-adolescentes, uma de 11 e outra de 13 anos.