PM prende casal com três quilos de maconha em Quatiguá

Na rua Lucas dos Santos Camargo

Na tarde desta terça-feira, dia seis, após diligências realizadas pela Agência de Local de Inteligência do 2º BPM, Policiais Militares prenderam um casal pelo crime de tráfico de drogas, apreenderam três quilos de maconha e R$477,00 oriundos de venda de entorpecentes no município de Quatiguá.

Agentes de Inteligência do 2º BPM realizaram vigilância por alguns dias de uma residência à rua Lucas dos Santos Camargo, na divisa com a linha férrea, e constataram grande movimentação de pessoas, as quais já são conhecidas como usuárias de drogas.

Sendo assim, por intermédio do Ministério Público, solicitaram ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão para a residência e, durante as buscas, os animais do Canil do 2º BPM encontraram a droga escondida (vídeo), além de dinheiro e embalagens utilizadas para embalar o entorpecente.

Sendo assim, os presos, a droga e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora para as demais providências cabíveis ao fato.