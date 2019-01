PM prende dois por contrabando e um por receptação

Entre Jacarezinho e Ribeirão Claro

Dois indivíduos foram presos por contrabando e um por receptação em torno das 13 horas desta quarta-feira, dia 14.A notícia foi confirmada na manhã desta quinta-feira, dia 17.

Policiais Militares de Jacarezinho receberam a denúncia relatando que um determinado indivíduo viajava de Ribeirão Claro, num VW/Gol, de cor branca, carregado de cigarros contrabandeados.

Deflagrada a ação para flagrar os suspeitos,foi localizado o veículo transitando pela PR-431, nas proximidades da entrada do Bairro Sete Voltas, sentido Jacarezinho; o carro foi abordado nas proximidades do Incubatório da JBS, na mesma rodovia, Bairro Ouro Grande.



Identificados os ocupantes; com o condutor (25 anos) havia uma porção de maconha (bolso do shorts) e mais um cigarro da mesma droga dentro do veículo (condutor assumiu que estava consumindo); com passageiro (35 anos) encontrada a quantia de R$ 12.710,00, dispostas em notas de R$ 100, 50, 20, 10 e 5; quanto aos cigarros nada foi localizado no veículo, contudo, afirmaram que já haviam entregue os cigarros num mercado em Ribeirão Claro.

As equipes então fizeram contato com o responsável do mercado (22 anos), o qual confirmou ter feito a compra e entregou a carga com os pacotes das marcas Palermo e Eight que totalizaram 2.083 maços.