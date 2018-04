PM prende dupla com cocaína e maconha em Santo Antônio da Platina

Um de 26 e outro de 23 anos

A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na manhã de sábado, dia sete, na esquina da avenida Oliveira Motta com a rua Abilon de Souza, no centro de Santo Antônio da Platina.

Em patrulhamento, os PMs viram três indivíduos em atitude suspeita, posteriormente identificados. Um deles repassou algo para outro. Dada voz de abordagem e feita busca pessoal foi encontrado com este último um pino de Eppendorf contendo cocaína e com outro três pinos mais cocaína, e uma chave micha.



Com o terceiro nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos outros dois, Felipe André Claro (foto) , 26 anos, e Diógenes Vicente Coelho (foto), 23.

Questionado, o segundo elemento confessou sobre ter mais drogas em sua residência, onde na sequência, com apoio da equipe Canil (foto) e P2,foram localizados pouco mais de um quilo de maconha e 667 pinos vazios, sendo os dois conduzidos a sede da 4ª Cia/PM para confecção deste boletim e posteriormente apresentados na 38ª delegacia de Polícia Civil para providências.