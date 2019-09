PM prende dupla hoje com revólver e arma pinada

Em Santo Antônio da Platina

Dois indivíduos com armas de fogo fizeram disparos numa Festa Rave em Santo Antônio da Platina na madrugada deste domingo, dia 22. A Polícia Militar obteve informações e em torno de quatro horas flagrou a dupla, que tentou fugir, mas acabou caindo com a Honda/CG Titan 150 num terreno baldio atrás da Chácara França, onde correram novamente a pé.

Minutos depois, os dois foram descobertos no quintal de uma residência, sem nada ainda que os comprometesse.

Só que havia sido localizado na rua Rio Branco – trajeto utilizado na fuga – um revólver prata calibre .32.

Em consulta ao sistema verificou-se que a moto estava com o número do motor e chassi raspados (chamada de pinada) e ainda com placa de outro veículo. Os elementos, de 18 e 19 anos, foram levados para a 38° Delegacia de Polícia Civil.

O Taurus prata estava com três munições intactas, uma percutida não deflagrada e uma deflagrada.

Participaram da bem sucedida ação a soldada Piaza e os soldados Gaudêncio, Da Silva e Jonatho.