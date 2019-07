PM prende e apreende envolvidos em furto e recupera R$ 13 mil

Levaram dinheiro de Wenceslau para Santo Antônio da Platina

Um veículo foi apreendido (foto) , dois menores (16 e 17 anos) apreendidos pelo crime de furto, um indivíduo maior (30 anos) preso por associação criminosa e mais de 13 mil reais foram recuperados.Nesta segunda-feira, dia 15, Policiais Militares de Wenceslau Braz receberam informação de um furto ocorrido na cidade de Itaporanga(SP), onde dois menores furtaram grande quantia em dinheiro de um comerciante e fugiram essa cidade paranaense.

Imediatamente, a Agência Local de Inteligência iniciou diligências e recebeu informações que um taxista teria vindo com eles da cidade paulista e os deixou na rodoviária de Wenceslau Braz, onde os PMs tiveram acesso às imagens e confirmaram ser eles os autores do furto.

Posteriormente, os dois adolescentes (16 e 17 anos) pegaram outro táxi para Santo Antônio da Platina, sendo os PMs platinenses informados do ocorrido. Realizado monitoramento na rodoviária e constatado que os menores já haviam deixado o local, mas que guardaram suas mochilas (foto) no guarda-volumes.

Agentes de Inteligência realizaram a apreensão dos menores quando chegaram de volta ao terminal, sendo encontrado em suas mochilas parte do dinheiro furtado. No momento, um indivíduo num GM/Astra que dava apoio aos infratores evadiu-se do local.

Os jovens ao serem indagados, confessaram e deram o endereço da residência do indivíduo que acabara de fugir. Em seguida, foram até a localidade indicada e lá encontraram a irmã de um dos menores, que fez contato com o terceiro envolvido. Esse se fez presente com o veículo e foi preso.