PM prende em Jacarezinho foragido de Penitenciária de Londrina

Marginal tem 29 anos

A Agência Local de Inteligência recebeu informação, em torno de 14h30m desta segunda-feira, dia nove, de que na rua Vila Leão, em Jacarezinho, estava escondido um foragido da Penitenciária Estadual de Londrina.

No local, com apoio da equipe de Operações com Cães, o elemento foi encontrado.

Pesava contra ele dois mandados de prisão pelos crimes de roubo e furto.

Foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para providências.