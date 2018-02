PM prende em Joaquim Távora ladrões que roubaram moto em Guapirama

Veículo foi recuperado

Dois bandidos armados renderam um rapaz, o ameaçaram e levaram sua motocicleta Honda/Bros no final da noite desta segunda-feira, dia 26, na avenida Guadalajara, em Guapirama.

De imediato,PMs de Joaquim Távora,Guapirama e Quatiguá saíram em diligências.

A vítima e informou que ao chegar em sua distribuidora de bebida percebeu a porta aberta e viu dois indivíduos dentro do seu estabelecimento.Ao perceberem sua presença o abordaram e foram para cima dele,correndo em sua direção e roubaram a Honda NXR 150 Bros ESD, de cor preta, além de várias moedas que estavam no caixa.

A moto foi encontrada perto do trevo que dá acesso a Guapirama, sendo dado voz de abordagem, porém empreenderam fugiram, sendo feito acompanhamento tático.

Enfim, foram cercados na rua Getúlio Vargas cruzamento com a Rua das Azaléias e constatado que estavam com a motocicleta roubada em Guapirama, R$ 29,45 em moedas diversas, uma lâmpada de emergência, objetos subtraídos da empresa, além de uma faca com 10 centímetros de lêmina, bolsa com duas chaves de fendas e um alicate de pressão.

Estão encarcerados à disposição da Justiça.