PM prende hoje homem pirateando Viagra

Em Jacarezinho

Em patrulhamento pela área central, na rua Floriano Peixoto (centro) por volta das 2h25m desta quinta-feira, dia 12,a PM se deparou com um homem de estatura mediana, cor branca e bem trajado que estava solicitando algo para alguém que se encontrava dentro do prédio de uma pousada.

Dada voz de abordagem e procedida a busca pessoal foi encontrada um de seus bolsos uma pequena porção de crack.

Ato contínuo, solicitado para o indivíduo (48 anos) que abrisse uma bolsa para averiguar se algo ilícito havia no interior.Havia 34 caixas de citrato de sildenafila, as quais, continham em cada caixinha, quatro comprimidos que totalizaram davam ao todo 136 pílulas.

Dada voz de prisão para o homem e feita a apreensão do produto e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil para devidas providências.

O elemento cometeu o crime de contrabando no art. 334-A, do Código Penal: Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. A pena é de reclusão, de um a quatro anos.

O citrato de sildenafila está indicado para o tratamento da disfunção erétil, que se entende como sendo a incapacidade de obter ou manter uma ereção (rigidez do pênis) suficiente para um desempenho sexual satisfatório.É vendido como nome comercial de Viagra.