PM prende homem após tentativa de fuga em Cambará

O chassi da motocicleta Honda NXR150 estava suprimido

Nesta terça-feira, dia 28, um homem foi preso numa mata localizada na cidade de Cambará. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão ocorreu no local após fuga.

Ainda segundo as informações, no momento em que as autoridades deram início à abordagem, o condutor de uma motocicleta Honda/NXR150 Bros não acatou e tentou fugir. Entretanto, sem sucesso. Além disso, o chassi estava parcialmente suprimido.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.