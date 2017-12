PM prende homem com arma em Jacarezinho

Ele tentou agredir uma pessoa

Um homem estava dentro de seu veículo, em Jacarezinho, quando outro, alterado e de posse de uma faca, começou a dar socos no vidro. Foi nesta segunda-feira, dia 25.

A vítima saiu pela porta do carona e correu para dentro da casa de seus parentes.

O marginal fugiu.

No momento em que a PM colhia detalhes com o solicitante, o elemento retornou e foi detido.

Ele estava com ferimento no antebraço direito ocasionado possivelmente quando quebrou o vidro.A equipe recebeu a informação que o agressor possuía uma arma de fogo numa residência, escondida no forro próximo da caixa d’água.

Ela foi localizada e apreendida, o indivíduo encaminhado ao PS e na seqüência à DP.

Está preso por porte ilegal de arma.Também havia uma faca.